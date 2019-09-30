Yok böyle güzellik

Sibel Can, yaklaşık 2 saat süren konserinde hit şarkılarının yanı sıra Türk sanat müziği eserleri de seslendirdi. Can, konser alanını hıncahınç dolduran ve şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişiye teşekkür etti: "Yok böyle bir güzellik. Bu sevgi selini bana yaşatan tüm dinleyicilerime teşekkür ederim. İnanılmaz bir mutluluk benim için."