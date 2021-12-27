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Yok böyle hırsızlık! Bıraktıkları mesaj görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Yok böyle hırsızlık! Bıraktıkları mesaj görenleri şaşkına çevirdi

27.12.2021 08:55
Yok böyle hırsızlık! Bıraktıkları mesaj görenleri şaşkına çevirdi

Çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soyan hırsızlar, işleri bittikten sonra ise çaldıkları aracı sokak ortasında bıraktılar. Bıraktıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazan şahıslar, kapı kısmına da gülen yüz çizerek kayıplara karıştılar.

Güzelyurt Mahallesi'nde yaşanılan olayda edinilen bilgiye göre, aracını park ederek evine çıkan Yusuf Ağbolat, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen yetkililere haber veren Ağbolat, aradan geçen bir kaç günden sonra aracının bir hırsızlık olayında kullanılarak sokak ortasında terk edildiğini öğrendi. Aracını görmek için polis otoparkına gittiğinde ise karşılaştığı manzara ile Ağbolat'ın sevinci yarıda kaldı. Hırsızların, sprey boya ile araç kaputuna "İşte böyle çalarız" yazdığını ve kapıya gülücük çizdiğini gördüğünde Ağbolat, büyük şaşkınlık yaşadı.

ARACIN ÜZERİNE 'İŞTE BÖYLE ÇALARIZ' YAZMIŞLAR

Yaşadığı ilginç hırsızlık hikayesini anlatan Yusuf Ağbolat, "21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim. Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polisler aradı ve arabayı bulduklarını söylediler. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar. Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. Ve aracımın üzerinde 'İşte böyle çalarız' yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm. Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz" dedi.

"DÜPEDÜZ VİCDANSIZLIK BU"

Hırsızların aracına binlerce liralık zarar verdiğini belirten Ağbolat, "Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim. Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu" dedi.

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Hırsızlık, Esenyurt, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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