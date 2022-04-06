Yok böyle karantina! 86. koronavirüs testinde negatife dönen Muzaffer Kayasan'ın 470 günlük esareti bitti - Son Dakika
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Yok böyle karantina! 86. koronavirüs testinde negatife dönen Muzaffer Kayasan'ın 470 günlük esareti bitti

06.04.2022 09:10
Yok böyle karantina! 86. koronavirüs testinde negatife dönen Muzaffer Kayasan'ın 470 günlük esareti bitti

85 kez yaptırdığı koronavirüs testinin her seferinde pozitif çıkmasıyla en uzun süre karantinada kalan hasta olarak tarihe geçen Muzaffer Kayasan'ın beklediği haber geldi. Yaptırdığı 86. testte negatife dönmeyi başaran Kayasan, 470 gün süren esaretten kurtulmasıyla çocuklar gibi sevindi. Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu" dedi.

İstanbul Sarıyer'de yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu. Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

TESTİ 16 AY BOYUNCA NEGATİFE DÖNMEDİ

Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.

EN UZUN SÜRE KARANTİNADA KALAN HASTA

Dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları Kayasan'ı telefonla arayarak çevirmen aracılığıyla bilgi aldı. Herkesin şaşırıp kaldığı bu durum nedeniyle Kayasan, 470 gün boyunca yaptırdığı 85 testte en uzun süre pozitif çıkan ve karantinada kalan hasta olarak tarihe geçti.

86. TESTTE NEGATİFE DÖNÜNCE ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Muzaffer Kayasan, önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatife dönmeyi başardı. Testinin negatif çıkmasının ardından Kayasan adeta çocuklar gibi sevindi. Testi negatif çıktıktan sonra ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'i öpüp sarıldığını dile getiren Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu. 2 oğlan bir kız olmak üzere 3 çocuğum var. Büyük oğlum Gökhan'ın oğlu Gökay Emin 4 aylık. Kızım Azra Toker'in Defne isminde 1 yaşında kızı var. Defne ve Gökay Emin'e sarılarak hasret giderdim. Herkes maske, mesafe ve hijyene özen göstersin. Hep beraber koronavirüsü yenelim" dedi.

"TAM LÖSEMİYİ ATLATTIM DERKEN KOVİD'E YAKALANDIM"

Kovid-19'un hayatından 16 ayı çaldığına dikkat çeken Kayasan, "Koronavirüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken koronavirüse yakalandım. Allah'ıma şükürler olsun şimdi sağlığıma kavuştum. Devletimizden Allah razı olsun. Su arıtma cihazı satan bir şirkette çalışıyorum. Karantinada olduğum süreçte SGK'lı olduğum için maaşımı aldım. Devletimiz mağdur etmedi" dedi.

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Corona virüs, Koronavirüs, Karantina, Corona, Korona, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yok böyle karantina! 86. koronavirüs testinde negatife dönen Muzaffer Kayasan'ın 470 günlük esareti bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok böyle karantina! 86. koronavirüs testinde negatife dönen Muzaffer Kayasan'ın 470 günlük esareti bitti - Son Dakika
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