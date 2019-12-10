Son Dakika Haberleri: Yok böyle kazanç! Sistemli iddaa kuponu ile 34 bin 452 lira...
Son Dakika Spor Yok böyle kazanç! Sistemli iddaa kuponu ile 34 bin 452 lira... - Son Dakika Spor

Yok böyle kazanç! Sistemli iddaa kuponu ile 34 bin 452 lira...

7 saat önce

10 maçlık iddaa kuponu yapıp sistemde "9-10" işaretleten ve Sochaux'nun 90+1'de yediği golle 163 bin 468 TL kazanama şansını son anda kaçıran bir Misli.com üyesi, 10 bin 488 TL'lik teselli ikramiyesi kazanmıştı.

Yok böyle kazanç! Sistemli iddaa kuponu ile 34 bin 452 lira..., System.String[]

10 maçlık yapıp sistemde "9-10" işaretleten ve Sochaux'nun 90+1'de yediği golle 163 bin 468 TL kazanama şansını son anda kaçıran bir Misli.com üyesi, 10 bin 488 TL'lik teselli ikramiyesi kazanmıştı.


Şanssız ama kazançlı iddaa kuponunu görmek için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

YOK BÖYLE KAZANÇ! SİSTEMLİ  İLE 34 BİN 452 TL KAZANDI...


Bir düşünün, 463 bin 875 lira kazanmayı kaçırmışsınız ama teselli ikramiyesi bile 34 bin 452 lira etsin...


Misli.com'da 4 maçlık sistemli iddaa kuponu oynayan bir üye, "Sistem 2-3-4" işaretledi ve kuponundaki 3 maç tutunca efsane bir kazanç elde etti.


VARAN 1: Arsenal, West Ham deplasmanında 1-0'dan 3-1 geri döndü. 15,00 oran kazandı!


VARAN 2: Stuttgart, iç sahada Nürnberg karşısında 1-0'dan 3-1 geri döndü. 15,00 oran daha kazandı!


VARAN 3: Perugia, Cosenza maçının ilk yarısını 1-0 önde bitirdi, ikinci 2-1 de öne geçti ama Cosenza bırakmadı ve 2-2 biten maç sonrası 10,00 oran daha kazandı!


İşte o sistemli kupon...

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için

Sochaux, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:38 
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