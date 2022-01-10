İlkadım ilçesinde saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda, Halil Y'nin (21) yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek belinden çıkardığı tabancayla gence ateş açarak kaçtı.
Bacağından yaralanan Halil Y, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganın peşine düştü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yok böyle keyfilik! 21 yaşındaki genci, 'Sen benim hasmıma benziyorsun' diyerek vurdu - Son Dakika