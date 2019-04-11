Yok Böyle Kutlama
2 saat önce
Türk Polis Teşkilatının 174. Yıldönümü dolayısıyla Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlardan Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislere sürpriz kutlama geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: İHA
Türk Polis
Teşkilatının 174. Yıldönümü dolayısıyla Yalova
'nın Bağlarbaşı
Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlardan Yalova Emniyet Müdürlüğü
'nde görev yapan polislere sürpriz kutlama geldi. Romanlar, "Büyük kavga
var" diye çağırdıkları polisleri pasta ile karşılayıp Polis Haftasını kutladılar.
Yalova ilginç bir Polis Haftası kutlamasına sahne oldu. Yalova Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde görev yapan polislerin haftasını kutlamak isteyen Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar ilginç bir yöntem seçtiler. Önce polisi imdat telefonunu arayan Romanlar mahallede büyük bir kavga olduğu ihbarında bulundular. Bunun üzerine harekete geçen polisler belirtilen bölgeye ekipleri sevk ettiler. Ancak ekipler beklenenin aksine gittikleri olay yerinde kavga değil pasta ile karşılandılar. Neye uğradıklarını şaşıran polis ekipleri şaşkınlıklarını uzun süre üstlerinden atamadılar. Olayın anlaşılması sonrasında emniyet yetkililerinin de mahalleye gelmesi ile birlikte Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü pastası kesildi. Yapılan sürpriz kutlama için Roman vatandaşlara teşekkür eden polisler, "Her zaman güzellikleri paylaşalım. Mahallemiz, huzurun, güvenin kol gezdiği bir yer olsun" dileklerini de dile getirdiler. Roman vatandaşlarla birlikte eğlenceli bir sohbet esnasında geçen kutlama ise akıllara kazındı. - YALOVA
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