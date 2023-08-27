Yok böyle maç! 7 gollü düellonun galibi Barcelona

İspanya La Liga 3. hafta maçında Barcelona Caremica Stadı deplasmanında ev sahibi Villareal'i 4-3 mağlup etmeyi başardı.

VILLAREAL GERİ DÖNDÜ AMA OLMADI

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gavi, 15. dakikada Frenkie de Jong, 68. dakikada Ferran Torres ve 71. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Villareal'de 26. dakikada Juan Foyth, 40. dakikada Alexander Sörloth ve 50. dakikada Alex Baena'nın attığı goller yeterli olmadı.

GELECEK HAFTA

Barcelona puanını 7'ye yükseltirken, Villareal 3 puanda kaldı. Barcelona bir sonraki karşılaşmada Osasuna deplasmanına giderken, Villareal'de, Cadiz deplasmanında oynayacak.