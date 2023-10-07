Manchester United, Brentford\'u Scott McTominay ile devirdi

Son zamanlarda sıkıntılı günler geçiren Manchester United, Old Trafford'da Brentford'u uzatma dakikalarda bulduğu gollerle mağlıp etti.

UZATMADA GÜLDÜLER

Manchester United, sahasında Brentford'u ağırladı. Maçta geriye düşen ve stres dolu anlar yaşayan İngiliz devi uzatma dakikalarında gelen gollerle 3 puana uzandı.

ONANA'YA SERT TEPKİ

Brentford'un golünü 26. dakikada Mathias Jensen kaydetti. Manchester United kalecisi Andre Onana, yediği gol nedeniyle İngiliz taraftarların yine eleştirilerine maruz kaldı.

MC TOMINAY MAÇI ALDI

Ev sahibi ekibin golleri 90+4 ve 90+7. dakikada Scott McTominay'dan geldi. 87. dakikada Sofyan Amrabat'ın yerine oyuna dahil olan yıldızı takımını adeta ipten aldı.