Mücadele nefes kesti! Real Madrid, 3 puanı son anda aldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid ile ilk kez bu turnuvaya katılan Alman ekibi Union Berlin karşı kozlarını paylaştı. Real Madrid son dakikalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekip, maçın başından sonuna kadar Uninon Berlin'e kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Ancak Real Madrid golü bulamayınca stres dolu anlar yaşandı.
90+4. dakikada Jude Bellingham sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getirdi. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin, Braga'yı konuk edecek.
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