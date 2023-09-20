Mücadele nefes kesti! Real Madrid, 3 puanı son anda aldı - Son Dakika

Mücadele nefes kesti! Real Madrid, 3 puanı son anda aldı

Mücadele nefes kesti! Real Madrid, 3 puanı son anda aldı
Son Güncelleme: 20.09.2023 22:18

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, son dakika golüyle Union Berlin'i 1-0 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Real Madrid, 90+4. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid ile ilk kez bu turnuvaya katılan Alman ekibi Union Berlin karşı kozlarını paylaştı. Real Madrid son dakikalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

REAL MADRİD TEK KALE OYNADI

Ev sahibi ekip, maçın başından sonuna kadar Uninon Berlin'e kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Ancak Real Madrid golü bulamayınca stres dolu anlar yaşandı.

BELLİNGAM SAHNEDE

90+4. dakikada Jude Bellingham sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getirdi. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin, Braga'yı konuk edecek.

Yok böyle maç! Real Madrid, 3 puanı son anda aldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Jude Bellingham, Union Berlin, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Mücadele nefes kesti! Real Madrid, 3 puanı son anda aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mücadele nefes kesti! Real Madrid, 3 puanı son anda aldı - Son Dakika
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