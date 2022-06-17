Yok böyle talihsiz sürücü... Aracı çekiciye yüklenirken yere bıraktığı çantaları böyle çalındı

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da aracı bozulan sürücünün aracını çekiye yüklerken yere bıraktığı çantası kadın hırsız tarafından çalındı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde bulunan bir veteriner kliniğinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, aracı bozulan veteriner hekim Alper Pakyürek aracını tamirciye götürmek için çekici çağırdı. Gelen çekiciye araç yüklenirken, veterinerin araçtan alıp yol kenarına bıraktığı çantası kaşla göz arasında çalındı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde, araç çekiciye yüklenirken yolun iç kısmına geçen veteriner hekim ve bir arkadaşının dalgınlığından faydalanan kadın hırsız, yere bırakılan çanta ve poşetleri gözüne kestirdi. Önce çantanın yanından geçen kadın hırsız, daha sonra geri gelip yerde duran çanta ve poşetleri alarak kayıplara karıştı. Çantasını yerinde bulamayan veteriner hekim güvdelik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir kadının poşetleri alarak kaçtığını görmesi sonucu polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler eşgalini belirlediği kadını yakalama çalışması başlattı.