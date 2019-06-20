Son Dakika Haberleri: YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı
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YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı

1 saat önce

YÖK'ten yapılan açıklamada "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi." denildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi.

İşte YÖK'ten yapılan açıklama:

"ÖĞRETMENLİK KONTENJANI YÜZDE 10 AZALTILDI"

Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi.

Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi.

Tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 oldu.

YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:51 Kaynak: AA
Ekonomi, Güncel
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