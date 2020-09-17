YÖK bünyesinde "Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu" kuruldu - Son Dakika

YÖK bünyesinde kurulan komisyonda, farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden uzaktan öğretim alanında uzman 13 akademisyen yer alıyor.

"Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, çeşitli üniversitelerimizin farklı disiplinlerinden gelen uzaktan öğretim alanında uzman akademisyenlerimizin yer aldığı Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu'nu oluşturduk. YÖK'e, önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim politikalarının geliştirilmesinde akademik destek sağlayacak olan komisyonun ilk toplantısını çevrim içi olarak gerçekleştirdik."

Saraç, Twitter hesabından uzaktan öğretim sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

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