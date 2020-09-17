YÖK bünyesinde "Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu" kuruldu - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK bünyesinde, çeşitli üniversitelerin farklı disiplinlerinden gelen uzaktan öğretim alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu'nu oluşturduklarını bildirdi.
Saraç, Twitter hesabından uzaktan öğretim sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, çeşitli üniversitelerimizin farklı disiplinlerinden gelen uzaktan öğretim alanında uzman akademisyenlerimizin yer aldığı Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu'nu oluşturduk. YÖK'e, önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim politikalarının geliştirilmesinde akademik destek sağlayacak olan komisyonun ilk toplantısını çevrim içi olarak gerçekleştirdik."
YÖK bünyesinde kurulan komisyonda, farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden uzaktan öğretim alanında uzman 13 akademisyen yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:15 - Kaynak: AA
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