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"YÖK Bursları" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

1 saat önce

Iğdır Üniversitesi Senato odasında ilgili birimlerin katılımı ile YÖK Bursları konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Iğdır Üniversitesi Senato odasında ilgili birimlerin katılımı ile YÖK Bursları konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Üniversite İç Denetçisi Namık Kemal Özeroğlu'nun yanı sıra akademik ve idari personel katıldı. Yükseköğretim Kurulu tarafından öğrencilere yönelik olarak verilen Doktora Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bursu, Lisans Destek Bursu ile akademisyenlere yönelik olarak verilen Yurt Dışı Araştırma Bursu (YUDAB) ve Yabancı Dil Eğitim Bursu hakkında detay bilgiler ile bursların aktarım, izleme ve iade süreçleri kapsamında yapılması gerekenler hakkında değerlendirmeler de bulunuldu.

İç Denetçi Namık Kemal Özeroğlu tarafından gerçekleştirilen sunumun dosyası ve bilgilendirme toplantısına yönelik yapılan değerlendirme anketi, toplantının sonunda katılımcılar ile paylaşıldı.

Toplantı soru cevap bölümüyle son buldu. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurulu, Iğdır Üniversitesi, Namık Kemal, Güncel
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