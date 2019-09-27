YÖK burslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen burs ve desteklerin aktarım, izleme ve iade süreçleri kapsamında, iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla toplantı yapıldı.

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından verilen burs ve desteklere ilişkin üçüncü bölgesel bilgilendirme toplantısı, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapıldı. 44 üniversiteden 150 kişinin katıldığı toplantıda, üniversitelerin ilgili konularda aktif olarak çalışan personelleri ve YÖK bursları için kurulmuş olan YÖK Bursları Takip Şubesi sorumluları yer aldı.

Toplantının gündemini, Yabancı Dil Eğitim Bursu, Yurt Dışı Araştırma Bursu, Türkoloji Bursu, Lisans Destek Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bursu, 100/2000 Doktora Bursu, Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı ve Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı oluşturdu.

Toplantıda, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan genel bilgilendirme sunumu yaparken, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığından Öğretim Görevlisi Yasemin Ayata Alay da bursların ödeme ve iade süreçlerini anlattı.