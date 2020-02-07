YÖK burslusu Keşmirli öğrencilerden depremzedelere yardım - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursu ile Azad Jammu Keşmir Üniversitesi adına Türkiye'de lisansüstü eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışta bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Pakistan-Keşmirli 14 öğrenciyi temsilen iki öğrenci, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'i ziyaret etti.

Öğrenciler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için aralarında topladıkları nakdi bağışı AFAD yetkililerine ulaştırmak üzere YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'e teslim etti.

2005 yılında 80 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan Keşmir depremi sonrasında Türk halkının yaptığı yardımları unutmadıklarını belirten öğrenciler, Elazığ ve Malatya'daki deprem nedeniyle yaşanan acıları derinden paylaştıklarını ve sembolik de olsa bağışı depremzedelere ulaştırmak istediklerini ifade etti.

Görüşme sonrasında teslim alınan nakdi bağış, AFAD'ın Ziraat Bankasındaki ilgili hesabına aktarıldı.