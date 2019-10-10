Son Dakika Haberleri: Yök, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinden savunma istedi
Son Dakika Güncel Yök, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinden savunma istedi

Yök, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinden savunma istedi

32 dakika önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinden savunma istedi.

Yök, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinden savunma istedi, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinden savunma istedi.

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Yüksek Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantıda MAKÜ'deki cinsel taciz iddialarını gündemine aldı. Disiplin soruşturması sürecini hızlı bir şekilde işleten Kurul, taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinden savunmasını istedi. Öğretim görevlisi savunma yapmak için yasal hakkı olan 1 haftalık süreyi kullanmayı talep etti. Yüksek Disiplin Kurulu, önümüzdeki hafta Perşembe günü yapılması planlanan toplantısında öğretim görevlisinin savunmasını da değerlendirmeye alarak dosyayı karara bağlayacak.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Geçen hafta Burdur MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiaları sosyal medyada büyük yankı buldu. Üniversitede öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın Twitter kullanıcısı, "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" mesajını paylaştı.

Paylaşım kısa sürede yayılırken, sosyal medya kullanıcıları olaya büyük tepki gösterdi. Yine aynı üniversitede okuyan başka bir kız öğrenci de cinsel taciz iddialarını destekleyen bir paylaşımda bulunurken, elinde tacizi doğrulayan ses kaydının olduğu iddiasında da bulunarak, "Şu an olay savcılıkta, 10 aydır bu böyle; ama hala görevlerine devam ediyorlar; çünkü arkaları sağlam adam bunlar. Öyle olmasa elimizdeki ses kaydı ile şu anda atılmaları gerekirdi" tweetini paylaştı.

Burdur MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü açıklama yaparak, söz konusu iddialar üzerine açılan disiplin soruşturması neticesinde öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası teklifi ile YÖK'e bildirildiğini belirtmişti.


Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bergüzar Korel'in Amerika'da gündeliğe giden kız kardeşi Zeynep Korel'den bomba iddia!
Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın! Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Son Dakika: İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:27:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yök, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinden savunma istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]