Son Dakika Haberleri: YÖK, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi
Son Dakika Güncel YÖK, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi

YÖK, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi

10 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

YÖK, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, YÖK, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki (MAKÜ) cinsel taciz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması sürecini hızlı bir şekilde işletip, bu girişimde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin savunmasını aldı. Bugün gerçekleştirilen, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında da MAKÜ'den gönderilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden toplam 14 taciz iddiası görüşüldü. Görüşmede, MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelenerek, sözlü savunması alındı.Kurul toplantıda, üniversitenin 'kamu görevinden çıkarma' teklifini uygun bularak, öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

ANKARA, -


Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:53 Kaynak: DHA
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