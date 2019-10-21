Son Dakika Haberleri: Yok daha neler'e çok büyük ilgi
Son Dakika Güncel Yok daha neler'e çok büyük ilgi

Yok daha neler'e çok büyük ilgi

1 saat önce

Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu gençlere ve tiyatro severlere ücretsiz olarak Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda sahnelediği "Yok daha neler" adlı oyun çok büyük ilgi görürken, salon tamamen doldu.

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Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda sahnelediği "Yok Daha Neler" adlı oyunla merhaba dedi. Ahmet Koçyiğit'in yazdığı ve yönettiği oyun, ücretsiz olarak sahnelenirken çok büyük ilgi gördü.

SALON TAMAMEN DOLDU

Ahmet Koçyiğit, Murat Kaya, Gamze Eken, Samet Güven, Celil Cinemre, Sena Yalçınkaya, Emir Uzuner, Zahide Karagöz ve Tahsin Macit'in oyuncu kadrosunda yer aldığı"Yok Daha Neler" adlı tiyatro oyununda Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı Salonu tamamen dolarken, seyirciyi hem güldürdü, hem de düşündürdü.

"BÜYÜK İLGİ BİZİ MUTLU ETTİ"

Tiyatro severler oyun sonunda Gölcüklü tiyatrocuları ayakta alkışlarken, Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni İbrahim Ethem Ulutan yaptığı açıklamada; özel olarak hazırlandığımız ve yeni sezona merhaba dediğimiz "Yok Daha Neler" adlı oyunun büyük ilgi görmesi bizi gerçekten mutlu etti. Bilhassa gençlerimizin ilgisi ilçemizde tiyatronun geleceği için gerçekten umut verici. Biz seyircimizden aldığımız güçle çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Gölcük halkını tiyatro ile her zaman buluşturacağız" dedi.

Gölcük Belediyesi, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:02 Kaynak: Bültenler
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