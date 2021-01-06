YÖK değerlendirme raporu açıklandı - Son Dakika

YÖK değerlendirme raporu açıklandı

06.01.2021 12:32
YÖK değerlendirme raporu açıklandı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 189 üniversitenin her birine ait "2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu"nu açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 189 üniversitenin her birine ait "2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu"nu açıkladı. Buna göre Atatürk Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Kategorisinde "Üniversite Sosyal Sorumluluk Projeleri Sayısı" alanında 475 proje ile birinci sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılından itibaren üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak amacıyla yürütülen ve üniversitelerin 5 ana kategorideki 45 göstergede değerlendirilmeye tabi tutulduğu 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun' 2019 verileri açıklandı. Raporda, Türkiye'deki üniversitelerin 2019 yılı karne verilerinde tüm alanlarda gözle görülür bir iyileşme dikkat çekti.

En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan ve dünya sıralamalarına adını yazdırmayı başaran Atatürk Üniversitesi de 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu" kapsamında; eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın", ""uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" ana kategorilerinde kendini geliştirmeye devam ederek yükselişini sürdürdü.

Saraç: "Raporları YÖK'ün İnternet Sitesinden Kamuoyuna Açtık"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, her bir üniversiteye ait 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını YÖK'ün internet sitesinden kamuoyuna açtıklarını ifade etti. Üniversitelerin performanslarına dair verilerin bütün dünyada en erken bir yıl öncesine dayalı olduğunun altını çizen Saraç, "Yeni YÖK" olarak her yıl bir önceki yılın verilerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

Saraç, rapora ilişkin olarak: "Çalışmalar kapsamında, 189 üniversitenin her birine ait 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu, geçen yıl ilki yayımlanan raporlar ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden üniversitelerimizin yöneticilerini tebrik etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Çomaklı: "Büyük Atatürk Üniversitesi Ailesine Teşekkür Ediyorum"

Yayımlanan raporda Atatürk Üniversitesinin kaydettiği başarılı neticelerin özverili bir çalışmanın ürünü olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Yeni YÖK vizyonu kapsamında devam eden Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sağladığı kazanımların Atatürk Üniversitesinin "Araştırma Üniversiteleri" arasına girme hedefine bir adım daha yaklaştırdığını ifade etti.

Her yıl üzerine koyarak devam ettiklerini, bu kapsamda birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Çomaklı, yapmış oldukları çalışmalar ile Atatürk Üniversitesinin adını üst sıralara yazdıran başta 2018 yılında kurulan ve bir yıl içerisinde 475 sosyal sorumluluk projesinin gerçekleşmesine katkı sunan Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

YÖK değerlendirme raporu açıklandı

Yekta Saraç, Üniversite, araştırma, yök, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK değerlendirme raporu açıklandı - Son Dakika


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