YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, KMÜ Rektörü Akgül'ü ziyaret etti - Son Dakika

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, KMÜ Rektörü Akgül'ü ziyaret etti
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret etti.
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret etti.
Rektör Akgül, ziyarette Yıldız'a üniversitenin akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra Karaman için yapılan çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin projelerden bahsetti.
Rektör Akgül ve YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Yıldız daha sonra Kovid-19 salgını sürecinde yaşanan toplumsal gelişmeler ve üniversitelerin bu süreçten nasıl etkilendiğine dair fikir alışverişinde bulundular.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:33 Kaynak: AA
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