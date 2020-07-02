YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, KMÜ Rektörü Akgül'ü ziyaret etti - Son Dakika

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, KMÜ Rektörü Akgül'ü ziyaret etti

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret etti.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret etti.

Galatasaraylı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı

Rektör Akgül, ziyarette Yıldız'a üniversitenin akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra Karaman için yapılan çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin projelerden bahsetti.

Rektör Akgül ve YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Yıldız daha sonra Kovid-19 salgını sürecinde yaşanan toplumsal gelişmeler ve üniversitelerin bu süreçten nasıl etkilendiğine dair fikir alışverişinde bulundular.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Ali Yıldız, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, KMÜ Rektörü Akgül'ü ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

18:33 Galatasaraylı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:31 Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:38:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Ali Yıldız, KMÜ Rektörü Akgül'ü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]