YÖK, doktora bursu başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı - Son Dakika

YÖK, doktora bursu başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı.

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YÖK'ün internet sitesinde "YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine '100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı' 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi başvuruları, 3 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

Devlet yükseköğretim kurumları için 17 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin 1 Temmuz'da sona ereceği duyurulmuştu.

Üniversiteler, "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapabilecek.

Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK, doktora bursu başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı - Son Dakika

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