Son Dakika Haberleri: YÖK'e Bazı Programlarda Kontenjanların Azaltılması Teklifi

YÖK'e Bazı Programlarda Kontenjanların Azaltılması Teklifi

54 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığınca yapılan ihtiyaç analizlerine göre, öğretmenlik ve bazı sağlık programlarının kontenjanlarının azaltılması talebi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulunda ele alınacak.

YÖK'e Bazı Programlarda Kontenjanların Azaltılması Teklifi, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığınca yapılan ihtiyaç analizlerine göre, öğretmenlik ve bazı sağlık programlarının kontenjanlarının azaltılması talebi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulunda ele alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim alanında ihtiyaç odaklı planlamalar yapmak, yeni açılacak programlar ve belirlenecek kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun bu yılki üçüncü toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında düzenlenen toplantıya, YÖK'ten ilgili temsilciler ile MEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden yetkililer katıldı.

Toplantıda, MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e iletilen Türkiye'nin insan gücü ihtiyaç projeksiyonları görüşüldü.

Kontenjanlar değerlendirilecek

MEB tarafından YÖK'e iletilen gelecek yıllara ilişkin öğretmen ihtiyaç projeksiyonuyla ilgili sayısal verilerin mevcut öğretmenlik programları kontenjanlarıyla karşılaştırılmasının yapıldığı toplantıda, MEB'in öğretmenlik programlarına ilişkin kontenjanların azaltılması teklifi de görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığınca YÖK'e iletilen sağlık mesleklerine ilişkin mevzuatta yer alan tanımlamalar ve bu mesleklerde geleceğe yönelik insan gücü ihtiyaç planlamaları ele alındı.

Sağlık Bakanlığının bazı sağlık programlarının kontenjanlarının tedrici olarak azaltılması yönündeki teklifi de toplantıda değerlendirildi.

Toplantı sonucunda, MEB ve Sağlık Bakanlığınca yapılan ihtiyaç analizlerine göre, öğretmenlik ve bazı sağlık programlarının kontenjanlarının azaltılmasının YÖK Genel Kuruluna teklif edilmesi kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Türkiye, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK'e Bazı Programlarda Kontenjanların Azaltılması Teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]