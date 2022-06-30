YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim sistemimizde öğrenci sayısı 8,5 milyona yaklaştı" - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim sistemimizde öğrenci sayısı 8,5 milyona yaklaştı"

30.06.2022 12:59

YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim sistemimizde öğrenci sayısı 8,5 milyona yaklaştı" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim sistemimizde bugün itibarıyla öğrenci sayımız 8,5 milyona yaklaşmıştır.

YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim sistemimizde öğrenci sayısı 8,5 milyona yaklaştı"

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim sistemimizde bugün itibarıyla öğrenci sayımız 8,5 milyona yaklaşmıştır. YÖKSİS verilerine göre farklı engel düzeylerindeki öğrencilerimizin sayısı ise 50 bin civarındadır" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK merkez binasındaki Beyaz Salon'da düzenlenen 2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'ne katıldı. 6 üniversiteye 7 ödül verilen törende konuşan Özvar, YÖK olarak önem verdikleri konunun başında 'engelsiz erişim' ve 'engelsiz eğitim' çalışmalarının geldiğini söyledi. Özvar, farklı engel düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısının binde 6'sına tekamül ettiğini belirterek, "Yükseköğretim sistemimizde bugün itibarıyla öğrenci sayımız 8,5 milyona yaklaşmıştır. YÖKSİS verilerine göre farklı engel düzeylerindeki öğrencilerimizin sayısı ise 50 bin civarındadır. Bu sayı yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık binde 6'sını teşkil etmektedir. Yükseköğretimin her kademesinde farklı engel gruplarına dahil toplam 50 bin öğrencimizin bulunduğu göz önüne alındığında YÖK olarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

YÖK olarak tüm öğrencilerin yükseköğretime erişimini önemsediklerini, engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak için teşvik edici çalışmalar geliştirdiklerini söyleyen Özvar, 2018 yılından bu yana Engelsiz Üniversite Ödülleri verdiklerini anlattı. Özvar, ödüllerin "Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Engelsiz Program Nişanları" olmak üzere iki alanda sunulduğunu hatırlattı. Engelsiz Üniversite Bayrakları'nın üç kategoride verildiğini, bunların Mekanda Erişilebilirlik (turuncu bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (yeşil bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (mavi bayrak) olduğunu söyleyen Özvar, ayrıca "Engelsiz Program Nişanı" verildiğini de kaydetti.

"114 üniversitemizden toplam bin 74 başvuru yapıldı"

YÖK Başkanı Erol Özvar, değerlendirme sonuçlarını şöyle açıkladı:

"Bu yıl Engelsiz Üniversite Ödülleri için 114 üniversitemizden toplam bin 74 başvuru yapılmıştır. 34 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazanmıştır. Bu bayraklardan 226'sı Mekanda Erişilebilirliğe verilen 'turuncu bayrak', 105'i Eğitimde Erişilebilirliğe verilen 'yeşil bayrak' ve 53'ü de Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirliğe Verilen 'mavi bayrak' olmuştur. 12 üniversiteye toplam 43 program nişanı verilmiştir. 1'inci Aksaray Üniversitesi 29 bayrak. 2'nci Sakarya Üniversitesi 27 bayrak. 3'üncü Mersin Üniversitesi 21 bayrak. Tebrik ediyorum. En çok program nişanı alan üniversitelerden 1'inci Ege Üniversitesi 8 nişan, 2'nci Dokuz Eylül Üniversitesi 7 nişan. 3'üncüyü iki üniversitemiz birlikte göğüsledi, Başkent Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 5 nişan."

Üniversitelerin engelli öğrencilerini temsilen törene gelenler de eğitimde herhangi bir engel yaşamadıklarını belirterek, engelli öğrencilere yönelik çalışmalarından dolayı YÖK'e teşekkür etti.

Tören, YÖK Başkanı Erol Özvar ve katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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Kaynak: İHA

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