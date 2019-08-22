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YÖK Genel Sekreteri Süleyman Akçeşme'nin acı günü

1 saat önce

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Genel Sekreteri Süleyman Akçeşme'nin kayınbiraderi Ümit Ünal, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

YÖK Genel Sekreteri Süleyman Akçeşme'nin acı günü, System.String[]

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Genel Sekreteri Süleyman Akçeşme'nin kayınbiraderi Ümit Ünal, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Yüksek Öğretim Kurumu Genel Sekreteri Süleyman Akçeşme'nin kayınbiraderi Ümit Ünal (42) toprağa verildi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen cenaze törenine, YÖK daire başkanları, bazı üniversitelerin rektörleri, bürokratlar, iş adamları, ailesi ve yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ümit Ünal'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Yükseköğretim Kurulu, Ümit Ünal, Bolvadin, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:59 Kaynak: İHA
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