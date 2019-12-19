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YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresinin Marmara Üniversitesine devrine karar verdi
6 saat önce
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi
YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:15
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