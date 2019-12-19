YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresinin Marmara Üniversitesine devrine karar verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresinin Marmara Üniversitesine devrine karar verdi - Son Dakika Dünya

YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresinin Marmara Üniversitesine devrine karar verdi

6 saat önce

YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi

YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresinin Marmara Üniversitesine devrine karar verdi, System.String[]

YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi.


Ayrıntılar geliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Marmara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor Eskişehir'de "çocuğa cinsel istismar" davası sanığına 12 yıl 11 ay hapis cezası Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi

Son Dakika Haberleri
01:01 Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret - Son Dakika Haber
00:56 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
00:47 Başkent'te işçi servisi devrildi: 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:42 Elazığ'da motorsiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
00:39 Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu - Son Dakika Haber
00:27 İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 01:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresinin Marmara Üniversitesine devrine karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]