YÖK kararını açıkladı: İzinler durduruldu - Son Dakika
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YÖK kararını açıkladı: İzinler durduruldu

6 saat önce

YÖK, üniversitelerin tıp fakültelerinde görev alan akademik ve idari personelle ilgili kararını verdi.

YÖK kararını açıkladı: İzinler durduruldu, System.String[]

YÖK, üniversitelerin tıp fakültelerinde görev alan akademik ve idari personelle ilgili kararını verdi. Buna göre yasal mazereti olmayan personelin izinleri durduruldu. Akademik ve idari personelin yanı sıra tıp fakültelerinde eğitim görmekte olan son sınıf öğrencilerine (İntörn) ilişkin de karara yer verildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki; tıp fakülteleri, üniversite hastaneleri, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerindeki sağlık hizmet sunumunda görev yapan akademik ve idari personelle ilgili beklenen açıklama yapıldı.

Kovid-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek maksadıyla YÖK tarafından üniversitelere yollanan yazıda, akademik ve idari personelin yanı sıra tıp fakültelerinde eğitim görmekte olan son sınıf öğrencilerine (İntörn) ilişkin de karar verildi.

YÖK tarafından yapılan değerlendirmenin ardından verilen kararlar da tüm üniversitelere yollandı. İlgili yazıda, "Üniversitelerimizin tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur. Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir. Yükseköğretim kurumlarındaki birimlerin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumları rektörlüklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir. Tıp fakültesindeki intörlerin, intörnlük uygulamalarına devam etmeleri hususuna ilgili üniversite rektörlüklerince karar verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

(Emin Kuvat/İHA)

Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
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