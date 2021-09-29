Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar 'ı ziyaret etti. YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede Bakan Amcaoğlu, yeni görevinden dolayı Başkan Özvar'ı tebrik ederek, başarılar diledi?

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › YÖK KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Ziyareti - Son Dakika

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