Son Dakika › Güncel › YÖK: 'Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek. - Son Dakika
YÖK: "Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek.
6 saat önce
YÖK: "Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek.
YÖK: "Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek. Dondurulan bu süre, azami süreden sayılmayacak."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:02 Kaynak: AA
Son Dakika Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz