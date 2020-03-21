YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı - Son Dakika

YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.

YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.

YÖK, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC'deki üniversitelerin rektörlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'ta gerçekleştirilen Yüksekögˆretim Yürütme Kurulu toplantısında, KKTC mevzuatına göre kurulmus¸ ve Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerin önlisans ve lisans örgün ögˆretim programları ile YÖK tarafından tanınan lisansüstü örgün ögˆretim programları için de bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, yüksekögˆretim kurumlarınca her düzeydeki yüksekögˆretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli alt yapı ve yetkinlik varsa "2019-2020 egˆitim ve ögˆretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla" uzaktan ögˆretimle yürütülebilecek.

Uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her programa göre yogˆunlas¸tırılmıs¸ akademik takvim yapılarak egˆitim verilebilecek.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi konusu

Yüksekögˆretim kurumları, program çes¸itlilikleri ve alt yapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün egˆitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri egˆitim ve ögˆretim faaliyetlerini, niteligˆi göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan ögˆretim yoluyla sürdürebilecek.

Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek.

Sınavlar ve ögˆrenci bas¸arısının degˆerlendirilmesine ilis¸kin hususlar, ilgili programın ögˆrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yas¸anabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak, yüksekögˆretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan s¸effaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" dogˆrultusunda yürütülecek.

Engelli öğrencilerin durumu da dikkate alınacak

Bu yüksekögˆretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan ögˆretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli ögˆrencilerin engel durumunu mümkün oldugˆunca dikkate alacak.

Söz konusu karar daha sonraki süreçte Kurul tarafından tanınan ve Yüksekögˆretim Kurulu izniyle T.C. uyruklu ögˆrenci kontenjanı verilen KKTC'deki üniversitelerin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan ögˆretimle egˆitim ve ögˆretimin devam edebilecegˆi anlamına gelecek ve konuya ilis¸kin uygulama, sadece Kovid-19 salgını dönemince geçerli olacak.

Kovid-19 salgını süresince söz konusu programlarda kayıtlı olan ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.

YÖK'ün tanımadığı ve kılavuzda olmayanları kapsamayacak

Bu üniversitelerde 2019-2020 egˆitim ögˆretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her programa göre yogˆunlas¸tırılmıs¸ akademik takvim yapılarak, Kovid-19 salgını sonrasında yaz ögˆretimi uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar yapılabilecek.

Bu kararlar, Yüksekögˆretim Kurulu tarafından tanınmayan, YKS Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer almayan üniversiteleri kapsamayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:14 Kaynak: AA

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