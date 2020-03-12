YÖK, koronavirüs tedbirlerini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK, koronavirüs tedbirlerini açıkladı - Son Dakika

YÖK, koronavirüs tedbirlerini açıkladı

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tatilin öğrenciler için geçerli olacağı üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacağı, bu konuda önümüzdeki günlerde rektörlerle yapılacak değerlendirme sonrası karar verileceği bildirildi.

YÖK, koronavirüs tedbirlerini açıkladı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tatilin öğrenciler için geçerli olacağı üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacağı, bu konuda önümüzdeki günlerde rektörlerle yapılacak değerlendirme sonrası karar verileceği bildirildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil ilan edilmesinin ardından YÖK'ün aldığı tedbirlerin detayları belli olmaya başladı.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, üniversitelerdeki bütün koronavirüs tedbirleri, YÖK'ün koordinasyonunda üniversitelerle sürekli temas halinde yürütülecek. 3 haftalık tatil sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına koronavirüsün seyrine göre, ilgili devlet makamlarının değerlendirmesinin ardından karar verilecek.

Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

İdari ve akademik personele tatil önümüzdeki günlerde değerlendirilecek

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek. Üniversitelerdeki akademik ve idari personelin tatiline ilişkin önümüzdeki günlerde rektörlerle yapılacak değerlendirme sonrası karar verilecek.

Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmaması planlanıyor. Üniversiteler, tatil bitiminde dersler konusunda gerekli tedbirleri alacak ve akademik takvimlerini bu tatil sonrasında güncelleyebilecekler.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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