Son Dakika Haberleri: YÖK, MAKÜ'deki cinsel taciz iddiasını görüştü
Son Dakika Güncel YÖK, MAKÜ'deki cinsel taciz iddiasını görüştü

YÖK, MAKÜ'deki cinsel taciz iddiasını görüştü

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

YÖK, MAKÜ'deki cinsel taciz iddiasını görüştü, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.


YÖK, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde görevli öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası ile ilgili başlattığı disiplin soruşturmasını tamamladı. Bugün gerçekleştirilen YÖK Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nda söz konusu olayla birlikte farklı üniversitelerden toplam 14 taciz iddiası görüşüldü. YÖK, savunması alınan MAKÜ Öğretim Görevlisi M.Ö.T. hakkında üniversitenin "kamu görevinden çıkarma" teklifini kabul etti. - ANKARA

Yükseköğretim Kurulu, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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