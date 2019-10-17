YÖK, MAKÜ'deki cinsel taciz iddiasını görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.



YÖK, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde görevli öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası ile ilgili başlattığı disiplin soruşturmasını tamamladı. Bugün gerçekleştirilen YÖK Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nda söz konusu olayla birlikte farklı üniversitelerden toplam 14 taciz iddiası görüşüldü. YÖK, savunması alınan MAKÜ Öğretim Görevlisi M.Ö.T. hakkında üniversitenin "kamu görevinden çıkarma" teklifini kabul etti. - ANKARA