YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak - Son Dakika

YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak

6 saat önce

Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunda, meslek yüksekokullarında (MYO) uygulamalı eğitimlerin artırılmasının ele alınacağı bir çalıştayın düzenlenmesi kararlaştırıldı.

YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak, System.String[]

Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunda, meslek yüksekokullarında (MYO) uygulamalı eğitimlerin artırılmasının ele alınacağı bir çalıştayın düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, girişimleri neticesindeki yasal düzenlemelerle oluşturulan "Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu"nun ikinci toplantısını yaptıklarını belirtti.

YÖK'teki toplantıda, meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı eğitimlerinin artırılması konusunun görüşüldüğünü bildiren Saraç, şunları kaydetti:

"Bu konunun da ele alınacağı MYO müdürlerinin katılımı ile bir çalıştay yapılmasını kararlaştırdık. Bilindiği üzere son yıllarda meslek yüksekokullarımızın yapısında çok önemli iyileştirmeler yaptık. 2017'de MYO'lardaki öğrenci kontenjanlarındaki doluluk yüzde 63 iken uyguladığımız rasyonel politikalar neticesinde bu yüzde 91'e çıktı. OSB'lerde kurulmuş olan 9 MYO'da ki 16 önlisans programına bu yıl öğrenci başına 4 bin 500 lira eğitim desteği verdik. Bu kapsamda sanayi eğitimi için toplamda 10 milyon lira ek destek sağladık. MYO'larımızda uygulamalı eğitimin artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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