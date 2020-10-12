Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

12.10.2020 09:18
Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor, System.String[]

Yok olan 'çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyorMersin'in Silifke İlçesinde 48 yıllık çarıkçı ustası Mehmet Toker (60), Anadolu insanının tarlada, bahçede giydiği çarık türü ayakkabıların yapımını tek başına devam ettiriyor.

Yok olan 'çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Mersin'in Silifke İlçesinde 48 yıllık çarıkçı ustası Mehmet Toker (60), Anadolu insanının tarlada, bahçede giydiği çarık türü ayakkabıların yapımını tek başına devam ettiriyor.Anadolu'da tarlada, bahçede giyilen çarıklar, kullanım alanının daralmasıyla günümüzde artık halk oyunlarında ve evlerin şark köşelerinde bir süs eşyası olarak kullanılıyor. 1960'lı yıllara kadar köylülerin yaygın olarak kullanıldığı çarıklar, artık eskisi kadar ilgi çekmiyor. Tarımda makineleşmeyle birlikte insan gücünün yerini tarım makinelerinin almasıyla ve köyden kente göçün artmasıyla birlikte çarığın kullanımı da yok olmaya yüz tuttu. Çarık kullanımı ile birlikte çarıkçılık mesleği de kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdi.Silifke ilçesinde ayakkabı tamircisi Mehmet Toker, çarıkçılık mesleğini devam ettiren son zanaatkar. Dükkanının raflarında üzeri toz tutmuş yüze yakın çarık bulunan Usta Toker, çarıkçılığı tarihsel mirasa sahip çıkmak için yaptığını dile getirdi.12 YAŞINDA BAŞLAYAN MESLEK AŞKI YARIM ASIRI AŞTIHenüz 12 yaşında iken ayakkabı tamircisinin yanında işe başlayan Toker, yarım asırdır mesleğini devam ettiriyor. Geçmişte derileri kendilerinin imal ederek boyadıklarını belirten Toker, "Bende yetenek vardı azim vardı. İşi bir yılda öğrendim çıraklıktan ustalığa geçtim. Artık her türlü ayakkabıyı yapabiliyordum. Fakat güçsüzdüm. İşçilik güç istiyordu. O zamanlar şimdiki gibi hazır deriler yoktu. Biz deriyi kendimiz imal eder ve boyardık. Çarık ve Edik sadece kırmızı renktedir. Pelit ağacının kızıl kabuğundan (çitit) boya yapar ve derileri de bununla boyardık. Ayrıca kösele dövmek, deri germek güçlü insan işiydi. Zamanla bunu da aştım" dedi.'ÇARIK BÜZEMEYENE KIZ VERMEZLERMİŞ'Müşteri çıkması halinde tüm çarıkları satabileceğini kaydeden Toker, "Yıllar önce en değerli ayakkabı olarak görülen ve sadece özel günlerde giyilen,  zamanla Silifke folkloru ve halk oyunları kıyafetleri olarak benimsenmiş 'Çarık ve Edik' ustalığı kaybolmaya yüz tutmuş durumda. 1960'lı, 1970'li yıllar öncesi bölgemizde ayakkabı ve çizme çok değerliydi. O zamanlar ayağında çarığı olan biri ya varlıklı ailenin çocuğu ya da müessese kimlikli biridir diye bilinirmiş. Ayrıca çarık büzemeyene de kız vermezlermiş. O kadar değerliydi ki bu iş, iyi bir ustalığın varsa bir de evlenme çağındaysan sana her aile kızını verirdi" diye konuştu.ESKİ CUMHURBAŞKANI DEMİREL'E HEDİYE ÇARIKEski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e çarık, eşi Nazmiye Demirel'e ise edik dikerek hediye ettiğini dile getiren Toker, "Silifke kültürel açıdan zengin bir şehir. Ben de bu zengin kültürün içinde zaman zaman yer aldım. Silifke kültürüne emek verenlerle Silifke'yi temsilen yaptığım hediyeliklerden bir çoğunu ünlü kişilere gönderdim. Süleyman Demirel cumhurbaşkanı dönemindeyken kendisine Çarık eşine de Edik diktim. ve Silifke'yi temsilen hediye ettim" ifadesini kullandı.'MESLEK KAYBOLMAK ÜZERE'Mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü belirten usta Toker şunları söyledi:

"Şimdilerde ne yaptığımız mesleğe ilgi var ne de genç nesilde bu mesleğe heves var. Zaten teknoloji de bazı kültürleri yok ettiği gibi bizim mesleği de bitirdi. Ayrıca işimizin işçiliği uzun geliri de az. O yüzden sadece manevi değerlere önem veren kişilerin siparişlerini yapıyor ve bir kültürü yaşatmak için emek veriyorum. Bazı meslekler çok değerli, popülerliği bitse de manevi ve kültürel değerlerin yaşaması için bir şeyler yapmak gerekir. Ben bu mesleğin ustası olarak mesleki okullarda eğitim alan öğrencilerimize eski mesleklerin yaşatılması için istişare yapıp okullarda haftada bir defa da olsa eğitim verilmesini öneriyorum. Öğrencilerimizi çalışma tezgahımda misafir edip bir çarık nasıl yapılıyor öğretebilirim.ö


Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor
Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor
Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor
Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor
Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı, Mehmet Toker, Silifke, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Takımı eleştiren G.Saray yöneticisi Okan Böke, taraftara Fatih Terimli yanıt verdi 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı         
10:27
Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi         
10:07
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu         
09:59
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga         
09:14
Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı         
09:02
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar 3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar         
08:25
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi         
08:04
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yok olan ?çarıkçılık' mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei