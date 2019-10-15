Yok Oluş İsyanı üyesi bakanlık binasına tırmandı
1 saat önce
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Yok Oluş İsyanı hareketinin öncü isimlerinden Gail Breadbrook'un eylemine sahne oldu.
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Yok Oluş İsyanı hareketinin öncü isimlerinden Gail Breadbrook'un eylemine sahne oldu.
İklim aktivisti, HS2 olarak bilinen, ülkenin en büyük kentlerini birbirine bağlayacak hızlı tren projesini protesto etmek için binanın girişine tırmanarak pankart astı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:55
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