Son Dakika Haberleri: Yok Oluş İsyanı üyesi bakanlık binasına tırmandı
Son Dakika Dünya Yok Oluş İsyanı üyesi bakanlık binasına tırmandı

Yok Oluş İsyanı üyesi bakanlık binasına tırmandı

1 saat önce

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Yok Oluş İsyanı hareketinin öncü isimlerinden Gail Breadbrook'un eylemine sahne oldu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Yok Oluş İsyanı hareketinin öncü isimlerinden Gail Breadbrook'un eylemine sahne oldu.

İklim aktivisti, HS2 olarak bilinen, ülkenin en büyük kentlerini birbirine bağlayacak hızlı tren projesini protesto etmek için binanın girişine tırmanarak pankart astı.

Yok Oluş İsyanı üyesi bakanlık binasına tırmandı

Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:55 
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