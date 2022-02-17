Üye Girişi
YÖK: "Öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı" - Son Dakika

YÖK: "Öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı"

17.02.2022 18:22
YÖK: "Öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "öncelikli alan" kapsamında atanan araştırma görevlilerinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Programları yerleştirme işlemlerinin sonuçlandığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "öncelikli alan" kapsamında atanan araştırma görevlilerinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Programları yerleştirme işlemlerinin sonuçlandığını açıkladı.

YÖK'ten konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin yerleştirildikleri üniversitelerin bahar yarıyılı ders başlangıç tarihlerini de göz önünde bulundurarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 25 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. ALES sonuç belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, lisans transkripti, öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge. Ayrıca kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz" denildi.

(Utku Şimşek/ İHA)

YORUMLAR
500

Lisansüstü Eğitim, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK: 'Öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 18:28:16. #1.12#
SON DAKİKA: YÖK: "Öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement