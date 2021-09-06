YÖK Özbekistan Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı'na Ziyaret

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ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ ALİSHER AGZAMHODJAEV, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ

6 Eylül 2021/ Ankara

Özbekistan'ın Türkiye Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede Büyükelçi Agzamhodjaev, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Erol Özvar'ı tebrik etti. Ziyarette iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

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