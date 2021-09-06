YÖK Özbekistan Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

YÖK Özbekistan Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı'na Ziyaret

06.09.2021 22:54

????ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ ALİSHER AGZAMHODJAEV, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ6 Eylül 2021 / AnkaraÖzbekistan'ın Türkiye Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

????

ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ ALİSHER AGZAMHODJAEV, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ

6 Eylül 2021/ Ankara

Özbekistan'ın Türkiye Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede Büyükelçi Agzamhodjaev, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Erol Özvar'ı tebrik etti. Ziyarette iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

???

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Erol Özvar, Özbekistan, Türkiye, Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum YÖK Özbekistan Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
00:42 Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz ile anlaştı
00:38 NBA'de final oyanayan Ömer Faruk Yurtseven Utah Jazz'la anlaştı
00:14 Çanakkale'de Kızılkeçili Köyü yakınlarında orman yangına müdahele devam ediyor
00:12 Çanakkale'de alevler 30 saati aşkın süredir söndürülemedi! Yerleşim yerleri tahliye ediliyor
00:05 Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor
00:01 Yunanistan'daki yangın hala kontrol altına alınamadı! Alevler Atina'ya yaklaşıyor
00:04 OnlyFans Ünlüsü Daniella Hemsley Şampiyonluk Kutlamasında Göğüslerini Açtı
00:03 CHP'li Eren Erdem: Seçimden önce ankette Erdoğan'ın karşısına Atilla Taş'ı koyduk, oyları kafa kafayaydı
23:59 Böyle şampiyonluk kutlaması görülmedi! Bitiş düdüğüyle birlikte göğüslerini açtı
23:59 CHP'li Eren Erdem: Seçimden önce ankette Erdoğan'ın karşısına Atilla Taş'ı koyduk, oyları kafa kafayaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 00:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: YÖK Özbekistan Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement