YÖK: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ, görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.Bağ hakkında, öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.