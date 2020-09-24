YÖK:  Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ'ın görevi sonlanmıştır - Son Dakika

YÖK: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ'ın görevi sonlanmıştır

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), geçen 7 Ağustos'ta hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin sonlandırıldığını duyurdu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen 'Yüksek Disiplin Kurulu' toplantısında verilen disiplin cezası nedeniyle kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır" denildi.

Haber: ANKARA, -