YÖK, Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nı yeniden başlatacak - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' güncellenmekte olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde programa ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacaktır."