Son Dakika Haberleri: YÖK "Sanayi Doktora Programı"Nı Hayata Geçirmeye Hazırlanıyor

YÖK "Sanayi Doktora Programı"Nı Hayata Geçirmeye Hazırlanıyor

50 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan '100/2000 YÖK Doktora Bursu' programının sanayi için bir benzeri olan 'Sanayi Doktora Programı'nı hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

YÖK
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan '100/2000 YÖK Doktora Bursu' programının sanayi için bir benzeri olan 'Sanayi Doktora Programı'nı hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

YÖK tarafından yükseköğretimde, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi, istihdam odaklı politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve iş birliği hususunda geleceğe yönelik planlama yapılması amacıyla "YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu"nun bu yılki ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Saraç başkanlığında, YÖK'te düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve kurul üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, üniversite-sanayi iş birliği konusunda çalışma yürüten ilgili kurum ve kuruluşlardan komisyon üyeleri ile YÖK temsilcileri katıldı.

Saraç toplantıda, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında YÖK'te yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren bir konuşma yaptı.

"Yeni YÖK" olarak, üniversitelerin sanayi ile iş birliğini doğrudan etkileyen araştırma kapasitelerini geliştirebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirten Saraç, üniversitelerin sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilmesinin, bilimsel araştırma projelerinde bursiyer ve doktora sonrası araştırmacı çalıştırabilmesinin sağlanmasının, bunlardan bazıları olduğunu kaydetti.

"Sanayi Doktora Programını hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Yu¨kseko¨gˆretimde, planlama sürecine paydaşların etkin katılımını sağlayabilmek amacıyla Meslek Yüksekokulları (MYO) Koordinasyon Kurulu ve Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun oluşturulduğunu hatırlatan Saraç, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) kurulacak MYO'lara YÖK bütçesinden eğitim desteği sağlanması gibi birçok önemli yasal düzenleme sürecini tamamladıklarını ve 5 yönetmelik, 3 usul ve esas ile 2 genelge yayımlandığını belirtti.

Yekta Saraç, "Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan '100/2000 YÖK Doktora Bursu' programının sanayi için bir benzeri olan 'Sanayi Doktora Programı'nı hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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