YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yapacak
30 dakika önce
Yu¨kseköğretim Kurulu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü yarın düzenlenecek törenle imzalanacak.
Yu¨kseköğretim Kurulu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü yarın düzenlenecek törenle imzalanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:12
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