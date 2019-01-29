Son Dakika Haberleri: YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yapacak

YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yapacak

30 dakika önce

Yu¨kseköğretim Kurulu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü yarın düzenlenecek törenle imzalanacak.

YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yapacak, System.String[]
Yu¨kseköğretim Kurulu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü yarın düzenlenecek törenle imzalanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:12 

Ekonomi
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