YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör... - Son Dakika

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YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör...
6 saat önce
YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:56 Kaynak: AA
YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi.
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