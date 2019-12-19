YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör... - Son Dakika

YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi.

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Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet