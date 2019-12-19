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YÖK: "(Şehir Üniversitesinin garantör üniversiteye devri) Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması...
6 saat önce
YÖK: "(Şehir Üniversitesinin garantör üniversiteye devri) Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:02 Kaynak: AA
YÖK: "(Şehir Üniversitesinin garantör üniversiteye devri) Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecek."
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