YÖK sınavlara ilişkin kararı üniversitelere bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği, üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten üniversitelere "Covid-19 tedbirler" konulu yazı gönderildi.

Yazıda, Sağlık Bakanlığının YÖK'e hitaben kaleme aldığı "11 Mayıs 2020 tarihli ve Covid-19 tedbirler" konulu yazısındaki şu ifadelere yer verildi:

"Şehirler arası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mu¨cadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı göru¨lmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tu¨r risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yu¨kseköğretim Kurulunun daha önce örgu¨n eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir."

"Üniversitelerin çoğu farklı planlamalar yaptı"

YÖK'ün yazısında, Yükseköğretim Kurulu tarafından başlangıcından itibaren Kovid-19 küresel salgını ile ilgili özellikle yükseköğretim alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Bu bağlamda 23 Mart 2020 itibarıyla dijital ortamda eğitime geçildiği, vaka sayılarının da takip edilerek, süreçte yükseköğretim kurumlarına teorik ve akabinde uygulamalı eğitimlere yönelik olarak kendi altyapı imkanları, ilgili programın kazanımları ve öğrenci sayılarını da göz önünde bulundurarak, kendi tedbirlerini almaları yönünde güçlü koordinasyon, çevik yönetim, esnek kararlar, yetki devri gibi esaslar çerçevesinde bir hareket zemini oluşturulduğu aktarıldı.

Yazıda, sınavlara yönelik olarak da üniversitelerin çoğunun dijital imkanlar ile çevirim içi ortam başta olmak üzere farklı yollara ilişkin planlamalarını yaptığı belirtildi.

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerde vurgu yaptığımız dikkate alınması gereken iki hususun, sınavların şeffaf ve denetlenebilir olması ile öğrencilerin bedeni ve ruhi sağlıklarını dikkate alan, yani öğrenci merkezli olması gerektiğidir. Konunun hassasiyetine binaen, 11.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısındaki konuya ilişkin talebi ve salgın süreci değerlendirilmiş olup; dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir."