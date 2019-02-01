Son Dakika Haberleri: YÖK'ten, Gariresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak

YÖK'ten, Gariresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak

18 dakika önce

YÖK, yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelerden alınan diplomaların geçersiz olacağını açıkladı.

YÖK'ten, Gariresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak, System.String[]

Yüksek Ööğretim Kurumu tarafından, yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel
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