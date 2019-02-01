YÖK'ten, Gariresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak

Yüksek Ööğretim Kurumu tarafından, yabancı üniversitelerin Türkiye 'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi. Ayrıntılar gelecek..

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2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu