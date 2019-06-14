Son Dakika Haberleri: "YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz"
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"YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz"

2 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, "YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz, bu doğrultuda YÖK'ten bağımsız, idari ve mali açıdan tam bağımsız, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu oluşturduk." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, "YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz, bu doğrultuda YÖK'ten bağımsız, idari ve mali açıdan tam bağımsız, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu oluşturduk." dedi.
Er, Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Yükseköğretim Sistemindeki Yapısal Değişimler" adlı konferansta YÖK'teki yapısal değişimleri anlattı.
Türkiye'nin, yüksek öğretimde öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da birinci sırada olduğunu aktaran Er, şöyle konuştu:
"Ülkemizde 207 yüksek öğretim kurumu, 7 milyon 728 bin 833 öğrenci, 81 bin 627 öğretim üyesi ve 166 bin 801 öğretim elemanı bulunuyor. Yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da birinci sıradayız. YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz, bu doğrultuda YÖK'ten bağımsız, idari ve mali açıdan tam bağımsız, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu oluşturduk. Üniversiteleri tek tipten kurtarmak amacıyla 'Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma' projesini de hayata geçirdik, araştırma üniversiteleri ve bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler projelerini başlattık."
Er, "Hedef Odaklı Uluslararasılaşma" amacı doğrultusunda YÖK tarihinde ilk kez Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığını kurduklarını vurgulayarak, "Yüksek öğretimde Uluslararası Strateji Belgesi oluşturduk. 1982-2013 yılları arasındaki 32 yılda, 15 ülke ile iş birliği anlaşması sayısı, 2014-2018 yılları arasındaki 4 yılda yüzde 34'e çıktı." diye konuştu.
Er, öğretim üyelerinin sorularını da yanıtladı.
Yabancı öğrencilerle buluştu
Konfrenansın ardından DÜ'de eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya gelen Er, Ruandalı öğrencilerle bir süre sohbet etti, öğrencilerin Türkiye hakkındaki görüşlerini dinledi.
Ruandalı öğrencilerin Türkiye'de eğitim görme projesinin mimarının YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç olduğunu belirten Er, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda ülkemizde eğitim gören tüm Ruandalı öğrencileri YÖK'te buluşturmayı planlıyoruz. Ruandalı öğrenciler, eğitimlerinin sonunda ülkelerine hizmet ederek Ruanda'yı kalkındıracak. Öğrenciler her iki ülke arasında köprü olacak, biz de öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz."

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da katılımları için YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'e teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:31 Kaynak: AA
Avrupa, Türkiye, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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