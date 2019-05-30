YÖK'te devlet üniversitelerindeki idari personelin durumu görüşüldü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında (YÖK) devlet üniversitelerindeki idari personelin durumlarının görüşüldüğü toplantı yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında (YÖK) devlet üniversitelerindeki idari personelin durumlarının görüşüldüğü toplantı yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya YÖK üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu ve YÖK Personel Daire Başkanı Recep Sarıipek'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri ve 129 devlet üniversitesinin personel dairesi başkanları katıldı.

Devlet üniversitelerindeki akademik personel dışındaki çalışanların istihdamı, çalışma şartları ve uygulamada yaşanan sorunların ele alındığı toplantıya katılan temsilciler tarafından üniversitelerdeki idari personelin sorunlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantının sonunda YÖK Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu'nun moderatörlüğünde, üniversitelerin personel dairesi başkanlarından gelen soruların cevaplandırıldığı "soru-cevap-görüş" bölümü gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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