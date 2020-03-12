YÖK'te 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika
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YÖK'te 'koronavirüs' toplantısı

16 dakika önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda, yabancı öğrencilerin yoğunlukta olduğu üniversite rektörlerinin katılımı ile 'koronavirüs' gündemli toplantısı yapıldı.

YÖK'te 'koronavirüs' toplantısı, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda, yabancı öğrencilerin yoğunlukta olduğu üniversite rektörlerinin katılımı ile 'koronavirüs' gündemli toplantısı yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşen toplantıya öğrenci sayısı ve yabancı öğrenci sayısı yüksek olan 13 üniversitenin rektörü ile alanında uzman akademisyenler katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda 'koronavirüs' salgınına yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşüldü. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.Haber:  Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:25 Kaynak: DHA
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