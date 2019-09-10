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YÖK'te "sağlıkta iş birliği" toplantısı

42 dakika önce

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversiteleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunda "Afiliasyon Toplantısı" yapıldı.

YÖK'te

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversiteleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunda "Afiliasyon Toplantısı" yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" taslağı hakkında görüş oluşturmak amacıyla YÖK'te "Afiliasyon Toplantısı" yapıldığını bildirdi.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu başkanlığında ilgili üniversitelerin rektörleri ve tıp fakültelerinin dekanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kurumlar arası iş birliği konusu ele alındı.

Toplantı sonucunda, uygulamanın daha iyi hale getirilmesi ve yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi için ilgili üniversitelerin katılımıyla oluşturulan görüş ve önerilerin kısa süre içerisinde Sağlık Bakanlığına iletilmesine karar verildi.

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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