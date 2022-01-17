YÖK'te uluslararası üniversite ortaklıkları değerlendirildi - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın gelecek hafta gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinin öncesinde YÖK'te uluslararası üniversite ortaklıklarının durumunun değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Abdulhaki Hadi Turus, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel ile Ankara, Boğaziçi, Bursa Uludağ, Ege, İstanbul, Sağlık Bilimleri ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Ahmet Yesevi, Kırgızistan- Türkiye Manas, Türk-Alman, Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi modellerin değerlendirildiği toplantıda, Özbekistan ziyareti öncesinde mevcut iş birliği alanları konuşuldu ve iş birliğinin artırılması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.